Nettoyons la nature Samedi 7 octobre, 08h30 Complexe Sportif Jean-Barthelemy Cibié Entrée ilbre Opération citoyenne de ramassage, samedi 7 octobre 2023 de 9h à 12h. Rendez-vous dès 8h30 au complexe sportif Cibié.

L’Association pour le Développement de la Qualité de Vie à Wambrechies (ADQVW) organise sa 3e opération citoyenne de nettoyage des espaces publics en partenariat avec The SeaCleaners Vous êtes toutes et tous les bienvenus : un café vous attend dès 8h30 pour bien préparer la matinée !

Rendez-vous au complexe sportif Cibié. Complexe Sportif Jean-Barthelemy Cibié Avenue du stade wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

2023-10-07T08:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-07T08:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

