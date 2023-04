Histoire des femmes de Brière à travers les siècles Complexe sportif J. Gaillardon La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Histoire des femmes de Brière à travers les siècles Complexe sportif J. Gaillardon, 4 mai 2023, La baule escoublac. Histoire des femmes de Brière à travers les siècles Jeudi 4 mai, 14h30 Complexe sportif J. Gaillardon 1 personne: 5€ Figures mythiques et émancipées, elles ont marqué l’histoire du territoire, épouses solidaires et responsables vivant souvent seules en Brière.

Animé par Guy NICOLEAU Complexe sportif J. Gaillardon Place des Salines 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 06 76 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/histoire-des-femmes-de-briere-a-travers-les-siecles-la-baule-escoublac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T14:30:00+02:00 – 2023-05-04T17:30:00+02:00

