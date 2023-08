FESTIV’ASSOS LA FERTE-SAINT-AUBIN Complexe sportif Henri Fauquet La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin FESTIV’ASSOS LA FERTE-SAINT-AUBIN Complexe sportif Henri Fauquet La ferte-saint-aubin, 2 septembre 2023, La ferte-saint-aubin. FESTIV’ASSOS LA FERTE-SAINT-AUBIN Samedi 2 septembre, 13h30 Complexe sportif Henri Fauquet Festiv’Assos 2023 est de retour à la Ferté-Saint-Aubin !

Venez découvrir de nouveaux sports lors de démonstrations, demander des informations ou vous inscrire lors de cette journée dédiée aux associations !

Alison Linon (judo) et Aïnhoa Dot-Espinosa (GRS), athlètes de haut niveau, nous feront l’honneur de leur présence.

La braderie « Vide ton sac… de sport! » vous permettra de vendre ou donner vos articles de sport

Buvette sur place Complexe sportif Henri Fauquet 1003 rue des prés verts, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 64 12 72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T13:30:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-02T13:30:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00 FMACEN045V504FO1 La-Ferté-Saint-Aubin Détails Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Autres Lieu Complexe sportif Henri Fauquet Adresse 1003 rue des prés verts, La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin Lieu Ville Complexe sportif Henri Fauquet La ferte-saint-aubin latitude longitude 47.717075;1.946942

Complexe sportif Henri Fauquet La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-saint-aubin/