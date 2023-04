Quart de finale championnat de France Complexe Sportif Gustave Plantade Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville

Quart de finale championnat de France Complexe Sportif Gustave Plantade, 15 avril 2023, Saint-Orens-de-Gameville. Quart de finale championnat de France Samedi 15 avril, 18h00 Complexe Sportif Gustave Plantade Roller Hockey Vie de la Cité, Sports, Culture Complexe Sportif Gustave Plantade Rue du Stade, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T18:00:00+02:00 – 2023-04-15T21:00:00+02:00

2023-04-15T18:00:00+02:00 – 2023-04-15T21:00:00+02:00 Vie de la Cité

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Autres Lieu Complexe Sportif Gustave Plantade Adresse Rue du Stade, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Ville Saint-Orens-de-Gameville Departement Haute-Garonne Lieu Ville Complexe Sportif Gustave Plantade Saint-Orens-de-Gameville

Complexe Sportif Gustave Plantade Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-orens-de-gameville/

Quart de finale championnat de France Complexe Sportif Gustave Plantade 2023-04-15 was last modified: by Quart de finale championnat de France Complexe Sportif Gustave Plantade Complexe Sportif Gustave Plantade 15 avril 2023 Complexe Sportif Gustave Plantade Saint-Orens-de-Gameville SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE

Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne