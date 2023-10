Repas du village – Vendredi 8 septembre Complexe sportif Gratentour, 8 septembre 2023, Gratentour.

Repas du village – Vendredi 8 septembre Vendredi 8 septembre, 19h00 Complexe sportif

Le Covid est passé par là, et certaines traditions se sont perdues… À l’occasion du lancement de la coupe du monde de rugby – Destination Sports, le Tennis Club et le service Culturel – ont souhaité s’associer afin de vous retrouver pour un moment festif et convivial. C’est pourquoi le traditionnel repas du village est de retour !

La formule est simple : chacun apporte son repas, ses couverts et son assiette. Le Tennis Club de Gratentour s’occupe de la buvette. Destination Sports s’occupe de la diffusion sur écran géant, du lancement de la coupe du monde de rugby, France – Nouvelle-Zélande à 21h. Tables & chaises seront dressées pour vous accueillir dans un moment de partage.

Se retrouver, se rencontrer, vibrer ensemble, partager… Tels sont les mots d’ordre de cette soirée que l’on vous propose !

En cas d’intempéries :

– le repas est annulé,

– la retransmission du match est maintenue (sous réserve de places disponibles)

Entrée libre

Complexe sportif 42 Rue de Maurys, 31150 Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T19:00:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00

2023-09-08T19:00:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00

repas animations