Spectacle pyrotechnique – La Terre de Feu par la compagnie Soukha Complexe sportif Germain Camoin La Penne-sur-Huveaune, 15 juillet 2023, La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune,Bouches-du-Rhône

Un spectacle de feu original avec acrobates, jongleurs, danseuse et musiciens !.

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . .

Complexe sportif Germain Camoin

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An original fire show with acrobats, jugglers, dancers and musicians!

Un original espectáculo de fuego con acróbatas, malabaristas, bailarines y músicos

Eine originelle Feuershow mit Akrobaten, Jongleuren, einer Tänzerin und Musikern!

