Mirabon et Dentelle I Tite
Vendredi 20 octobre, 20h00
Complexe Sportif Gérard Charlet
494 rue de Pourtalès
Bois-Grenier

Petite fille, Mirabon rêvait d’être une princesse. Devenue femme, elle se voit reine. Reine de quoi ? Son cœur balance entre Calamity Jane et Miss France. Tiraillée entre Brad Pitt, le rêve américain, le port de la moustache, le luxe des balconnets, des grands décolletés, elle perd par- fois un peu la tête… Elle sera pourtant la reine du monde, pendant une heure, rien que pour nous.

+ Tite est artiste associée au Prato.

+ Retrouvez Tite dans la présentation de saison, La tête en confiote et Le strip de Chantal

de et avec : Tite coup d’œil : Catherine Gourdon, Jean-Charles Gaume, Pierre Déaux dramaturgie : Alain Fabert costumes et couture : Émilie Lheureux chorégraphie : William Thomas construction décor : Nicolas Rodhain, Tite Hugon régie générale et création lumière : P.P son : Arthur Tourenne mixe : Thibault Le Marec, Elouen Huitric musique : Tite, Schubert and the Crazy Horse administration : Anne Delépine

coproduction : Cirque Jules Verne, pôle national cirque, Amiens – Cirk’Eole, Montigny-lès- Metz – théâtre Mansart, Dijon – parc du haut-fourneau U4, Uckange soutiens et aides à la résidence : Ville de Caen dans le cadre d’Éclat(s) de Rue – Centre Culturel Pablo Picasso, Homécourt – CirQ’ônflex, plateforme pour le cirque actuel, Dijon – Théâtre de Cristal, Vannes- le-Châtel – Petit Théâtre de la Bouloie, Besançon – commune de Varennes-le-Grand – centre d’exploration et de création artistique le Logelloù, Penvénan. Le projet est subventionné par la Région Grand Est

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00

