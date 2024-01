Forum Giga Senior Complexe sportif Georges Millandy Meudon, vendredi 2 février 2024.

Forum Giga Senior Forum à destination des seniors, conseils et entretiens santé, dépistages gratuits, espace bien-être, conseils en relooking, activités culturelles et associatives. Vendredi 2 février, 13h30 Complexe sportif Georges Millandy Entré libre gratuite

Ce forum a pour but de communiquer aux seniors de 60 ans et plus, les informations en matière de prévention, de santé et de vie quotidienne. A cette occasion, le fonctionnement ainsi que les offres du CCAS et des structures qui interviennent sur la ville seront présentés.

Complexe sportif Georges Millandy 3 rue Georges Millandy 92360 Meudon-la-forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 81 66 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.geronto@mairie-meudon.fr »}]

