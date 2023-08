FORUM DES ASSOCIATIONS Complexe Sportif Georges Delhalt Le Thillay, 9 septembre 2023, Le Thillay.

Forum des Associations de Le Thillay arrive à grands pas !

? Le samedi 9 septembre 2023

? Complexe Sportif Georges Deshalt

⌚ De 14h à 18h00

Venez découvrir et rencontrer les différentes associations de notre tissu associatif thillaysien.

C’est l’occasion idéale de vous renseigner sur les activités proposées dans le domaine sportif, culturel, social, caritatif et bien d’autres encore.

Vous cherchez une activité pour vos enfants ?

Vous souhaitez vous lancer dans une discipline sportive ?

Vous aimeriez vous impliquer dans une action bénévole ?

Rendez-vous le 9 septembre pour trouver toutes les réponses à vos questions et rejoindre une association qui correspond à vos intérêts et vos valeurs.

N’hésitez pas à partager cette information importante avec vos amis, voisins et proches !

Hâte de vous retrouver et de vous accueillir lors de ce beau rendez-vous associatif !

Complexe Sportif Georges Delhalt Chemin de Saint Denis – 95500 THILLAY Le Thillay 95500 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

Service Communication de Le Thillay