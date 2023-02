Théâtre « Ferme Sous Hôtes Tension Complexe sportif Gaby Vallot 44420 La turballe, 21 avril 2023, La turballe.

Entrée: 8, Entrée: 4

” Les Pas Bileux ” vous présentent une piece de Viviane TARDIVEL ” Ferme Sous Hôtes Tension ”

Simone et Gustave ont ouvert des chambres d’hôtes dans leur ferme afin de proposer des séjours découvertes mais surtout pour arrondir les fins de mois. C’est le jour des arrivées : quatre locataires sont attendus : Benoit et Nathan, gais dans tous les sens du terme, et Caroline et Adeline, deux adeptes du spiritisme. Aimée, la mère de Simone, dotée d’un fichu caractère et d’une hygiène douteuse, voit d’un très mauvais œil cette invasion de citadins dans son intimité. Immersion en campagne profonde où les surprises et les intrigues vont se succéder et tout ceci sous le regard de Martin, l’ouvrier agricole qui ne loupe pas une occasion de faire des gaffes au grand désarroi de ses patrons. Mélangez tous ces personnages et vous obtiendrez un cocktail explosif ! Ces locataires provisoires sont-ils vraiment là pour découvrir la campagne ? Rien n’est moins sûr…

Réservation à l’Office de Tourisme de La Turballe ou par téléphone au 02 40 24 34 44 à partir du 3 avril.



