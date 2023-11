Marché de Noël de Saint-Savournin Complexe sportif G. Roux Saint-Savournin, 2 décembre 2023, Saint-Savournin.

Saint-Savournin,Bouches-du-Rhône

Les marchés de Noël sont toujours des évènements conviviaux et chaleureux !.

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Complexe sportif G. Roux D46

Saint-Savournin 13119 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas markets are always warm and friendly events!

Los mercados navideños son siempre acontecimientos cálidos y acogedores

Weihnachtsmärkte sind immer gesellige und gemütliche Veranstaltungen!

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile