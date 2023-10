Soirée déguisée d’Halloween Complexe sportif Fontenay-le-Marmion, 31 octobre 2023, Fontenay-le-Marmion.

Fontenay-le-Marmion,Calvados

L’APE et le COMITÉ DE JUMELAGE DE FONTENAY LE MARMION ORGANISENT LEUR SOIRÉE DÉGUISÉE D’HALLOWEEN MARDI 31 OCTOBRE 2023 AU GYMNASE DE FONTENAY LE MARMION. Réservation avant le 16/10/2023 de préférence sur le site helloasso.com.

2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Complexe sportif Rue des Écoles

Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie



L’APE et le COMITÉ DE JUMELAGE DE FONTENAY LE MARMION ORGANIZE LE SOIRÉE DÉGUISÉE D’HALLOWEEN MARDI 31 OCTOBRE 2023 AU GYMNASE DE FONTENAY LE MARMION. Reservation before 16/10/2023 preferably on helloasso.com

La APE y el COMITÉ DE JUMELAGE DE FONTENAY LE MARMION ORGANIZAN SU FIESTA DE HALLOWEEN EL 31 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL GYMNASE DE FONTENAY LE MARMION. Reserva antes del 16/10/2023 preferentemente en helloasso.com

Die EV und das COMITÉ DE JUMELAGE DE FONTENAY LE MARMION veranstalten am Dienstag, den 31. Oktober 2023, ihren HALLOWEEN-ABEND im GYMNASE von FONTENAY LE MARMION. Reservierung vor dem 16.10.2023 vorzugsweise auf der Website helloasso.com

