Téléthon 2023 Complexe Sportif Fondada Castelnau-d'Estrétefonds

Téléthon 2023
Vendredi 1 décembre, 18h00
Complexe Sportif Fondada
Vendredi 1er décembre – A partir de 18h

• Gymnase, extérieur 18h>21h30 : Escalade, badminton, jeux bois, futsal

• En extérieur départ 18h30 : Initiation au trail nocturne, CRBP RAID 31

• Club House 18h>19h30 : Activités manuelles, Médiathèque/Café Culturel

• Club House 19h30>21h : Activités manuelles, Au fil du temps Castelnau

• Salle de réunion, 18h30>20h : Atelier Anglais/Espagnol, Art Co Lang

• Salle d’activités N° 3 :

• 18h>19h : Parents/Babygym 0-4 ans, Fit Forme, les P’tits Fontains, RPE

• 19h>20h : Zumba Adultes, Fit’Forme

• 20h15>21h15 : Initiation à la danse Country, Castel Country

• Salle d’activités N°1 : 20h15>21h15 : Initiation danse de salon, Créadanse

• Salle d’activités N°2 : 20h15>21h15 : Qi Qong, Yumen Portes des Nuages

Samedi 9 décembre 14h>19h, dimanche 10 décembre 9h>18h

• Tennis club, cours de tennis à côté du stade : Tournoi femmes multichances

Dimanche 10 décembre à partir de 10h

• Complexe Sportif Fondada : Tournoi de hand-ball adultes, créer votre équipe,

min 9 joueurs, participation 5 €/joueur reversée au téléthon

Semaine du 11 > 15 décembre

• Salle d’activités N°2 : Les Chaussons de Castelnau, ouverture des cours

aux adultes, participation de 5 € reversée au téléthon Toutes les infos :

Toutes les infos :
https://www.castelnau-estretefonds.fr/telethon-2023/
Complexe Sportif Fondada
40, rue de la Ferme 31620 Castelnau d'Estrétefonds
Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

