Nord 50ème anniversaire du centre aéré Complexe Sportif et salle des Fêtes; Frelinghien Frelinghien, 27 juillet 2019, Frelinghien. 50ème anniversaire du centre aéré Samedi 27 juillet 2019, 09h30 Complexe Sportif et salle des Fêtes; Frelinghien Participation enfants parents anciens animateurs et directeurs. Restauration sur place le midi. Gratuité pour les enfants inscrits au centre aéré durant l’été 2019. 2euros Frelinghinois. 5 euros extérieurs. Journée festive avec différentes animations pour petits et grands. Pour célébrer son 50ème anniversaire, le centre aéré de Frelinghien embarque pour une aventure lunaire aux côtés du collectif de La Girafe et de leur animation « Nous irons tous sur ixtab66 ou presque! ». Avec la présence du Planétarium Itinérant, venez profiter d’une journée festive pleine de surprises. Complexe Sportif et salle des Fêtes; Frelinghien frelinghien Frelinghien 59236 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

