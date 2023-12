FORUM DE LA MER Complexe Sportif et Culturel du Val Saint-Martin Pornic, 26 mars 2024, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 09:00:00

fin : 2024-03-26 17:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’emploi maritime, Pôle emploi organise un forum à Pornic, pour faire découvrir les professions maritimes, présenter des formations et rapprocher jeunes et moins jeunes avec des employeurs qui embauchent.

Ce forum s’inscrit dans un projet national de la filière maritime. L’objectif est de faire naître des vocations dans des secteurs locaux, auxquels les jeunes et moins jeunes n’ont pas forcément pensé pour s’orienter ou se réorienter. Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire d’être marin pour accéder à cette filière. Les métiers de la mer sont à notre porte, et nous allons faire découvrir des métiers parfois invisibles, mais passionnants.

On veut garder nos jeunes ici. Une vingtaine d’employeurs seront présents et sont très motivés pour recruter et former.

.

Complexe Sportif et Culturel du Val Saint-Martin Rue Jules Ferry

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire