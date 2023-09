21ème randonnée des écureuils Complexe Sportif Emilie Andéol Marcheprime, 24 septembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Salle des sports.

Randonnée VTT et pédestre par le Club des Écureuils.

Sous l’égide et en respect des règlements de l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique.

Au programme :

3 randonnées VTT : 22, 38, 50 Km

2 randos pédestre : 11 et 17 Km

Inscriptions sur le site HelloAsso exclusivement

VTT Licenciés UFOLEP 7 €

VTT Autres Fédérations 10 €

Non licenciés (certificat médical obligatoire pour le VTT) 10 €

Pédestre UFOLEP ou Autres ou Non licenciés 5 €

Gratuit pour les -14 ans accompagnés d’un adulte payant.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Complexe Sportif Emilie Andéol Rue de la Gare

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sports hall.

Mountain biking and walking event organized by the Club des Écureuils.

Under the aegis of and in compliance with UFOLEP (Union Française des ?uvres Laïques d?Education Physique) regulations.

On the program:

3 mountain bike rides: 22, 38, 50 Km

2 hikes: 11 and 17 Km

Registration on HelloAsso website only

MTB UFOLEP members 7 ?

MTB Other federations 10 ?

Non-licensed (medical certificate required for mountain biking) 10 ?

Pedestrian UFOLEP or Others or Non-licensed 5 ?

Free for children under 14 accompanied by a paying adult

Pabellón de deportes.

Bicicleta de montaña y senderismo a cargo del Club des Écureuils.

Bajo los auspicios y en cumplimiento de la normativa de la UFOLEP (Unión Francesa de Universidades Laicas de Educación Física).

En el programa:

3 recorridos en bicicleta de montaña: 22, 38, 50 km

2 excursiones a pie: 11 y 17 km

Inscripción únicamente en el sitio web de HelloAsso

Titulares de licencia UFOLEP BTT 7 ?

BTT Otras federaciones 10 ?

Sin licencia (se requiere certificado médico para bicicleta de montaña) 10 ?

Peatón UFOLEP u Otras o Sin licencia 5 ?

Gratuito para menores de 14 años acompañados de un adulto de pago

Saal der Sportanlagen.

Mountainbike- und Fußwanderung durch den Club des Écureuils.

Unter der Schirmherrschaft und gemäß den Regeln der UFOLEP (Union Française des ?uvres Laïques d’Education Physique).

Auf dem Programm stehen:

3 Mountainbike-Touren: 22, 38, 50 Km

2 Wanderungen: 11 und 17 Km

Anmeldungen ausschließlich über die Website HelloAsso

Mountainbike UFOLEP-Lizenznehmer 7 ?

Mountainbike Andere Verbände 10 ?

Nichtlizenzierte (medizinisches Zertifikat für Mountainbike erforderlich) 10 ?

Wandern UFOLEP oder Andere oder Nichtlizenzierte 5 ?

Kostenlos für Kinder unter 14 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Coeur Bassin