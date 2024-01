Basket : Ambitions Girondines jouent à domicile Complexe sportif Elisabeth Riffiod Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Basket : Ambitions Girondines jouent à domicile
6 janvier – 13 avril, les samedis
Complexe sportif Elisabeth Riffiod
Villenave-d'Ornon
Entrée : 3 €

Début : 2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:00:00+01:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00 Les filles d’Ambitions Girondines vous attendent pour leurs matches à domicile. Les dates à retenir en 2024 : samedi 06/01 contre Union Albi Basket 81

samedi 27/01 contre Stade Rochelais Rupella

samedi 10/02 contre Trabes Gespe Bigorre 2

samedi 09/03 contre Saumur Loire Basket 49

samedi 23/03 contre US Orthez Basket

samedi 13/04 contre Basket Landes 2 Buvette sur place

Buvette sur place
RDV au complexe E.Riffiod !
Complexe sportif Elisabeth Riffiod
132 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave-d'Ornon

