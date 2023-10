Basket : Ambitions Girondines VS Avenir basket Chalosse Complexe sportif Elisabeth Riffiod Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Basket : Ambitions Girondines VS Avenir basket Chalosse Complexe sportif Elisabeth Riffiod Villenave-d’Ornon, 7 octobre 2023, Villenave-d'Ornon. Basket : Ambitions Girondines VS Avenir basket Chalosse Samedi 7 octobre, 20h00 Complexe sportif Elisabeth Riffiod Entrée : 3 € Apres 3 victoires l’équipe Ambitions Girondines reçoit l’équipe de Chalosse. Les filles auront besoin de vous ! Buvette sur place

RDV au complexe E.Riffiod ! Complexe sportif Elisabeth Riffiod 132 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/sport-equipements/equipements-sportifs-municipaux/salles-de-sport/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

