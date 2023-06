Rencontre France/Argentine Handibasket Complexe sportif Elisabeth Riffiod Villenave-d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Rencontre France/Argentine Handibasket Complexe sportif Elisabeth Riffiod Villenave-d’Ornon, 2 juin 2023, Villenave-d'Ornon. Rencontre France/Argentine Handibasket Vendredi 2 juin, 20h30 Complexe sportif Elisabeth Riffiod Gratuit • Pour tous Dans le cadre du stage de préparation aux championnats du monde qui se déroulera du 5 au 20 juin à Dubaï. Villenave d’Ornon reçoit l’équipe d’Argentine pour une recontre amicale avec l’équipe de France handibasket. Petite restauration et booisson sur place.

Venez nombreux les encourager ! Complexe sportif Elisabeth Riffiod 132 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/sport-equipements/equipements-sportifs-municipaux/salles-de-sport/ https://francebasketfauteuil.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Championnat du monde DubaÏ

