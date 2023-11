MARCHE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Complexe sportif du Pinier Chauvé, 9 décembre 2023, Chauvé.

Chauvé,Loire-Atlantique

Chauvé se mobilise pour le téléthon ! Venez marcher ou courir pour la bonne cause !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 15:00:00. .

Complexe sportif du Pinier

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Chauvé rallies for the telethon! Come and walk or run for a good cause!

¡Chauvé participa en el Telemaratón! ¡Ven y camina o corre por una buena causa!

Chauvé mobilisiert sich für den Telethon! Kommen Sie zum Wandern oder Laufen für den guten Zweck!

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire