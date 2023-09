Goodbye Persil – Cie l’Arbre à Vache – Saison Ligéria Complexe Sportif du Patisseau Sainte-Luce-sur-Loire, 23 septembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-09-23 en extérieur

Horaire : 17:00 17:50

Gratuit : oui en extérieur

Un road-trip sur 50 mètres. Un spectacle de rue intimiste, burlesque, drôle, touchant et plein de surprises. Alerte ! Deux individus de sexe masculin ont été repérés à bord d’une Twingo grise, aux abords du terrain de jeux. Il semblerait que ces deux hommes suspects soient frères et que leur mission dépasse de très loin tout ce que vous pouvez imaginer. « Goodbye Persil » est un spectacle de rue gestuel et comique, une histoire sans parole bourrée de surprises, un James Bond avec Gaston Lagaffe. De et avec Louis Grison et Nicolas Perruchon Tout public à partir de 6 ans / en famille. Durée : 50 min.

Complexe Sportif du Patisseau Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 25 85 34 https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/