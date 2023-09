RANDONNÉE LA CULMINANTE Complexe sportif du Mont Mercure Sèvremont, 5 novembre 2023, Sèvremont.

Sèvremont,Vendée

La Culminante, organisée par le Comité Cycliste, Les Sentiers Flocéens et Les Pas du Sommet..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Complexe sportif du Mont Mercure La Flocellière

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire



La Culminante, organized by the Comité Cycliste, Les Sentiers Flocéens and Les Pas du Sommet.

La Culminante, organizada por el Comité Cycliste, Les Sentiers Flocéens y Les Pas du Sommet.

La Culminante, organisiert vom Comité Cycliste, Les Sentiers Flocéens und Les Pas du Sommet.

