100% CYCLOCROSS Complexe sportif du farigoulier Pertuis, 14 janvier 2024, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 12:00:00

fin : 2024-01-14 16:00:00

L’ECSL Pertuis organise son cyclocross annuel. Le parcours, typique de cette discipline est accessible à tous. 3 courses sont au programme à partir de 12h30. Les spectateurs pourront se déplacer sur le circuit et se restaurer au food truck prévu..

Le cyclo-cross de Pertuis est ouvert à tous : licenciés UFOLEP, FFC, FSGT et non-licenciés sur présentation d’un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition ».

Nous offrons l’inscription à toutes les féminines !

Complexe sportif du farigoulier Le farigoulier (Etang de pêche)

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



