Championnat de France N2 de Roller Derby Complexe Sportif du Croissant Nantes, dimanche 17 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-17 09:30 – 17:00

Gratuit : non Prix libre : tarif soutien 10 € / jour, tarif conscient 6 € / jour, tarif accessible 1€ / jour Billetterie en ligne recommandéeou sur place Pour tous les âges

Les 16 et 17 mars2024, Nantes Roller Derby accueille la dernière étape du championnat de France N2 au gymnase du croissant. Au programme : – 7 matchs opposant 7 équipes de l’ouest – une buvette toujours au top avec de la bière locale et des propositions vegan et végé,- une ribambelle de chouettes stands (allant du merch de ligue au Planning Familial en passant par des créateurices nantais,- une team bénévole au taquet qui vous accueille, répond à vos questions et vous explique les règles,- des centaines de spectateurs et spectatrices,- et évidemment les stars de cette rencontre : – La colère de Brest (Brest) – Les Créatures de Neptune (Nantes) – Iron Skant (Lorient x Hennebont) – Missfeet (Le Mans) – Les Murennes (Rennes) – Les Titanesques (Nantes) – Les V’hermines (Vannes) Tu n’es jamais venu voir du roller derby ? Ce qu’il faut savoir : Le roller derby est un sport de contact, de vitesse et de stratégie qui se joue sur une piste ovale et sur patins à roulettes. Une équipe est composée de 15 joueuses et joueurs qui vont s’affronter pendant un match d’1 heure. Ces évènements son sportif et festif, il y aura du monde et de l’animation sur le terrain et dans les gradins ! L’association Nantes Roller Derby inscrit sa pratique dans l’histoire féministe de ce sport et défend des valeurs d’inclusivité. En participant à cet évènement, tu t’engages à avoir un comportement respectueux envers toutes et tous les participants. Cet évenement s’inscrit dans la programmation de la Ville de Nantes autour de la journée internationale des droits des femmes. L’association Nantes Roller Derby souhaite faire connaitre ce sport et ses valeurs au plus grand nombre. Plus d’infos, billetterie et horaires des matchs : Sur Facebook : Nantes Roller Derby – Sur Instagram : @nantes_roller_derby

Complexe Sportif du Croissant Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 52 09 21