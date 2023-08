Faites du sport ! Complexe sportif du Crétinier / Savary Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Faites du sport ! Complexe sportif du Crétinier / Savary Wattrelos, 2 septembre 2023, Wattrelos. Faites du sport ! Samedi 2 septembre, 10h00 Complexe sportif du Crétinier / Savary Gratuit Faites du sport à Wattrelos !

5 clubs de Wattrelos vous font découvrir leur sport : venez seul, en famille ou entre amis ! Complexe sportif du Crétinier / Savary Rue Savary, Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00

