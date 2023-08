Les randonnées de l’ardoise Complexe sportif du Bois du Ham Fumay, 3 septembre 2023, Fumay.

Fumay,Ardennes

Marche – Trail – VTT – 4X4 – Moto Enduro. A partir de 8h00 au complexe sportif du Bois du Ham..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Complexe sportif du Bois du Ham Rue Albert Thomas

Fumay 08170 Ardennes Grand Est



Walking – Trail – MTB – 4X4 – Enduro Motorbike. From 8:00 am at the Bois du Ham sports complex.

Senderismo – Trail – BTT – 4X4 – Moto Enduro. A partir de las 8.00 h en el complejo deportivo Bois du Ham.

Wandern – Trail – Mountainbike – 4X4 – Enduro-Motorrad. Ab 8.00 Uhr im Sportkomplex Bois du Ham.

Mise à jour le 2023-08-29 par Ardennes Tourisme