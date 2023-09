Journée d’échanges et de sensibilisation sur l’activité physique adaptée des séniors Complexe sportif Didier Bianco Falaise Falaise, 22 septembre 2023, Falaise.

Le CLIC du Pays de Falaise, en partenariat avec le réseau PEPS (Publics Eloignés de la Pratique Sportive) et la ville de Falaise organisent le vendredi 22 septembre 2023 une journée d’échanges et de sensibilisation sur l’activité physique adaptée des séniors.

Cette journée aura lieu de 09h00 à 16h00 à l’espace sportif Didier Bianco à Falaise.

L’objectif de cette journée est le développement de l’activité physique des seniors à l’échelle du CLIC du Pays de Falaise.

Cet événement sera l’occasion de découvrir les spécificités du public senior, de permettre à des professionnels du milieu sportif et du milieu médico-social de se rencontrer et de participer à des initiations à la pratique de l’activité physique et sportive adaptée.

Le programme de la journée :

A parti de 09h00 : accueil des participants

09h15-09h30 : introduction

09h30-11h00 : intervention du professeur Fabrice DOSSEVILLE sur la connaissance du public senior

11h00-12h15 : découvertes et initiations à la pratique de l’activité physique et sportive adaptée (ateliers boxe, danse, rugby, gym douce).

12h15-13h15 : repas

13h15-14h30 : découvertes et initiations à la pratique de l’activité physique et sportive adaptée

14h30-15h30 : table ronde sur la réglementation, le financement d’actions et partage d’expérience de Pont d’Ouilly Loisirs sur un projet Sport Seniors

15h30-16h00 : clôture de la journée

Cette journée est ouverte aux professionnels et bénévoles des structures sportives, sociales, sanitaires et médico sociales ainsi qu’aux élus et agents des communes.

Complexe sportif Didier Bianco Falaise Rue des Champs Saint-Georges, 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB82b8WRO5Ghr5727N7ZxC7RxnVF2Ssayrj1C9p7Lx3wksZA/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T09:00:00+02:00 – 2023-09-22T16:00:00+02:00

Sport-santé Sénior

CLIC du Pays de Falaise