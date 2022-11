Téléthon 2022 Complexe sportif des Tournelles Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

Téléthon 2022 Complexe sportif des Tournelles, 3 décembre 2022, Roissy-en-France. Téléthon 2022 3 et 4 décembre Complexe sportif des Tournelles Bourse aux jouets, cyclocross, diner-spectacle, petit déjeuner, loto… Complexe sportif des Tournelles 55, rue Houdart 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France Comme chaque année, la Mairie Roissy-en-France vous propose des évènements en faveur du Téléthon.

Nous vous attendons nombreux.

