La caravane des sports Complexe sportif des plantes – gymnase Gençay, 25 octobre 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

La Caravane des Sports sillonne la Vienne pour proposer aux jeunes, de 8 ans et plus, de passer une journée sportive et ludique. Comment ? En mettant à leur disposition des animations gratuites qui leur feront découvrir de nouvelles pratiques sportives.

Les enfants pourront s’initier à divers sports gratuitement : badminton, basket 3×3, escrime, secourisme, sports paralympiques..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:30:00. .

Complexe sportif des plantes – gymnase Rue des plantes

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Caravane des Sports is criss-crossing the Vienne region, offering young people aged 8 and over the chance to spend a fun and sporting day. How do we do it? By offering them free activities to help them discover new sports.

Children will be able to try out a range of sports free of charge: badminton, 3×3 basketball, fencing, first aid and Paralympic sports.

La Caravana de los Deportes recorre la Vienne para ofrecer a los jóvenes a partir de 8 años la posibilidad de pasar un día divertido y deportivo. ¿Cómo? Ofreciéndoles actividades gratuitas para que descubran nuevas actividades deportivas.

Los niños podrán probar gratuitamente varios deportes: bádminton, baloncesto 3×3, esgrima, primeros auxilios y deportes paralímpicos.

Die Sportkarawane zieht durch die Vienne und bietet Jugendlichen ab 8 Jahren die Möglichkeit, einen Tag voller Sport und Spaß zu verbringen. Wie soll das gehen? Indem sie ihnen kostenlose Animationen zur Verfügung stellen, die sie neue Sportarten entdecken lassen.

Die Kinder können kostenlos verschiedene Sportarten ausprobieren: Badminton, Basketball 3×3, Fechten, Erste Hilfe, paralympische Sportarten.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou