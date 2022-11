Exposition « Battre la mesure » Complexe sportif des Nouelles Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Loire-Atlantique

Exposition « Battre la mesure » Complexe sportif des Nouelles, 9 décembre 2022, Le Landreau. Exposition « Battre la mesure » Vendredi 9 décembre, 16h45 Complexe sportif des Nouelles

Entrée Libre

Exposition » Battre la mesure » Complexe sportif des Nouelles 19 rue de la Loire 44430 Le Landreau Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dans le cadre des projets menés sur l’année 2022-2023, la Communauté de Communes Sèvre et Loire reçoit le Musée Mobile – MuMo, premier musée itinérant et gratuit d’art contemporain pour les enfants. Le MuMo vous présente « BATTRE LA MESURE », une exposition conçue par le FRAC des Pays de la Loire (Fonds Régionaux d’Art Contemporain) pour le MuMo, en direction des écoles, des collèges, du lycée et des habitants de la Communauté de communes Sèvre et Loire. Vous pourrez découvrir le travail des élèves qui ont participé aux ateliers. Depuis 2011, ce camion-musée est allé à la rencontre de 150 000 enfants à travers 7 pays d’Europe et d’Afrique. Depuis mai 2017, il est mis en circulation une nouvelle version du Musée Mobile. Grâce à un espace d’exposition imaginé par la designer française Matali Crasset, ce camion-musée participe à la diffusion des œuvres des collections publiques des FRAC et du Cnap (Centre national des arts plastiques). La Communauté de communes Sèvre et Loire anime un Projet Culturel de Territoire et elle est, par conséquent, amenée à présenter un programme d’action culturelle dont les partenaires sont diversifiés : Département, DRAC, communes. À vos agendas :

Le MuMo vous donne rendez-vous, *le 9 décembre 2022 à LE LANDREAU au Complexe sportif des NOUELLES. Exposition gratuite.

*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T16:45:00+01:00

2022-12-09T18:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Landreau, Loire-Atlantique Autres Lieu Complexe sportif des Nouelles Adresse 19 rue de la Loire 44430 Le Landreau Ville Le Landreau lieuville Complexe sportif des Nouelles Le Landreau Departement Loire-Atlantique

Complexe sportif des Nouelles Le Landreau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-landreau/

Exposition « Battre la mesure » Complexe sportif des Nouelles 2022-12-09 was last modified: by Exposition « Battre la mesure » Complexe sportif des Nouelles Complexe sportif des Nouelles 9 décembre 2022 Complexe sportif des Nouelles Le Landreau Le Landreau

Le Landreau Loire-Atlantique