SUPER LOTO de l’ÉTOILE BALGENTIENNE Complexe sportif des Hauts de Lutz – Alain Jarsaillon Beaugency, 14 janvier 2024, Beaugency.

SUPER LOTO de l’ÉTOILE BALGENTIENNE Dimanche 14 janvier 2024, 12h00 Complexe sportif des Hauts de Lutz – Alain Jarsaillon Réservation possible par mail

Envie de vous divertir et de gagner de très beaux lots, venez au SUPER LOTO de l’Étoile Balgentienne !!

Visitez notre site et découvrez notre LOTO et ses lots 2024.

Ventes sur place de sandwichs, pâtisseries, crêpes et boissons froides et chaudes.

LOTO animé par Dominique animateur professionnel, machine à « tirer » les boules et affichage sur grand écran.

Complexe sportif des Hauts de Lutz – Alain Jarsaillon Av. des Hauts de Lutz Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T12:00:00+01:00 – 2024-01-14T19:00:00+01:00

Loto Divertissement

Étoile Balgentienne