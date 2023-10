Marche Solidaire Complexe sportif des deux vallées Bonnat, 29 octobre 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Marche Solidaire

Ensemble pour vaincre les maladies rares

Dimanche 29 Octobre 2023

Complexe sportif des deux vallées

Inscription à partir de 8h45

Départ 9h15

–> Circuit 11km

Départ 10h00

–> Circuit 7km

Départ 10h45

–> Circuit 3km

Participation libre

❤️ 1€ reçu = 1€ reversé

Apéritif offert à tous les participants à partir de 11h30

️ Marche en hommage à Michel Juillet ️

Marche au profit de l’association DES ETOILES DANS LA MER.

Complexe sportif des deux vallées Voie Roger Biton

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



solidarity Walk

together to overcome rare diseases ?

sunday, October 29, 2023

? Complexe sportif des deux vallées

? Registration from 8:45 am

? Departure 9:15 am

–> ? 11km circuit

? Start 10:00 am

–> 7km circuit

? Start 10:45 am

–> 3km circuit

? Free participation

?? 1? received = 1? donated

? Aperitif offered to all participants from 11:30 a.m

?? Walk in tribute to Michel Juillet ?

? Walk in aid of the DES ETOILES DANS LA MER association

marcha Solidaria

juntos para vencer a las enfermedades raras ?

domingo 29 de octubre de 2023

? Complejo deportivo des deux vallées

? Inscripciones a partir de las 8h45

? Salida a las 9h15

–> Circuito de 11 km

? Inicio a las 10.00am

–> Circuito de 7km

? Salida a las 10.45

–> Circuito de 3km

? Participación gratuita

?? 1? recibido = 1? donado

? Aperitivo ofrecido a todos los participantes a partir de las 11h30

?? Marcha en homenaje a Michel Juillet ??

? Marcha a beneficio de la asociación DES ETOILES DANS LA MER

solidaritätsmarsch

gemeinsam seltene Krankheiten besiegen ?

sonntag, den 29. Oktober 2023

? Sportkomplex der beiden Täler

? Anmeldung ab 8:45 Uhr

? Start 9:15 Uhr

–> Rundkurs 11km

? Start 10:00 Uhr

–> 7km Rundkurs

? Abfahrt 10:45 Uhr

–> 3km Rundkurs

? Freie Teilnahme

?? 1? erhalten = 1? gespendet

? Aperitif für alle Teilnehmer ab 11:30 Uhr

?? Wanderung zu Ehren von Michel Juillet ?

? Wanderung zugunsten des Vereins DES ETOILES DANS LA MER (Sterne im Meer)

Mise à jour le 2023-10-16 par Portes de la Creuse en Marche