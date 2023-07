Cet évènement est passé Journal Intime – film hongrois Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine Journal Intime – film hongrois Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie, 31 mars 2023, Chantepie. Journal Intime – film hongrois Vendredi 31 mars, 20h00 Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie tarif plein : 5€ – carte Sortir : 2,50€ – gratuit < 18 ans JOURNAL INTIME Film de Marta Meszaros (1984) avec Zsuzsa Czinkoczi, Anna Polony et Jan Nowocki – 106 mn Après la fin de Seconde Guerre Mondiale, une jeune hongroise retourne dans son pays, où elle est accueillie par sa tante, une ancienne résistante acquise au communisme. Rapidement, la cohabitation entre les deux femmes tourne au conflit.

En partant d’un récit d’une grande partie autobiographique, Marta Meszaros, grande figure du cinéma hongrois au féminin, livre un film à la limite de l’onirisme, où passé et présent se mêlent de façon inextricable pour proposer une vision à la fois critique et féministe de la société hongroise, à l’heure du communisme triomphant… Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie 19 avenue des deux ruisseaux, Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

