Cet évènement est passé Spectacle Colectiva par la KO-compagnie Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine Spectacle Colectiva par la KO-compagnie Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie, 11 mars 2023, Chantepie. Spectacle Colectiva par la KO-compagnie Samedi 11 mars, 20h00 Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Entrée : 10,00 € – Tarif réduit : 5,00 € étudiant, carte Sortir, demandeur d’emploi – Gratuit : – de 18 ans Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie 19 avenue des deux ruisseaux, Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 28 35 50 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 89 48 20 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:00:00+01:00 – 2023-03-11T22:30:00+01:00

2023-03-11T20:00:00+01:00 – 2023-03-11T22:30:00+01:00 Chant – Spectacle – Droit des femmes – KO-compagnie – Darah – Chantepie Initiatives Détails Catégories d’Évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Complexe Sportif des Deux Ruisseaux - Chantepie Adresse 19 avenue des deux ruisseaux, Chantepie Ville Chantepie Departement Ille-et-Vilaine Age max 99 Lieu Ville Complexe Sportif des Deux Ruisseaux - Chantepie Chantepie

Complexe Sportif des Deux Ruisseaux - Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/