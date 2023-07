Cet évènement est passé VOLVER film de Pedro Almodovar Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine VOLVER film de Pedro Almodovar Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie, 3 mars 2023, Chantepie. VOLVER film de Pedro Almodovar Vendredi 3 mars, 20h00 Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Tarif plein: 5€ – carte sortir : 2,50€ – gratuit pour les <18 ans VOLVER film de Pedro Almodovar (2006) avec Penelope Cruz, Carmen Maura et Lola Dueñas – 116 mn Deux sœurs vivant dans les quartiers populaires de Madrid vont voir leurs vies bouleversées par un double événement : alors que l’aînée tue son compagnon après une tentative de viol, la cadette retourne dans leur village d’origine pour rendre visite à une tante qui décède soudainement… Véritable ode au courage des femmes, Volver permet à Almodovar de renouer avec son genre de prédilection, le mélodrame flamboyant au féminin. C’est aussi l’occasion pour lui de retrouver deux de ses actrices fétiches, Penelope Cruz et Carmen Maura, magnifiées une fois de plus par la caméra du cinéaste. Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie 19 avenue des deux ruisseaux, Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

