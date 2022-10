concert gratuit Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

concert gratuit Dimanche 18 décembre, 11h30 Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie

Entrée libre

avec le trio cœur chapeau handicap moteur;handicap visuel;handicap psychique;handicap intellectuel mi;vi;pi;ii Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie 19 Av. des 2 Ruisseaux Chantepie 35135 Gers Bretagne [{« link »: « mailto:chantepieanimation35@gmail.com »}] Spectacles de Noël dimanche 18 décembre au complexe des deux ruisseaux Une fois n’est pas coutume, cette année l’association Chantepie Animation ne propose pas un mais deux spectacles pour les fêtes de Noël, pour le bien vivre ensemble dans la commune et apporter aux habitants une ambiance joyeuse à l’arrivée des festivités de fin d’année. Pour les grands, un concert de musiques pop-folk par le groupe ”Coeur Chapeau”, à 11h30. Trois amies se réunissent pour vous faire passer un super moment musical. Entre guitare -piano (Laetitia), violon (Eve) et basse (Tiphaine), ce trio met en avant des voix pleines d’émotion au service de belles reprises ou de compositions personnelles, hymne à la chanson française. Pour les plus petits, un spectacle: “Dans mon grenier”, par la compagnie l’œuf et la poule, à 16h. “Dans le grenier de mamie colette, il y a une drôle de radio qui fait voyager les enfants au travers des musiques du monde”, spectacle interactif pour les enfants de 2 à 12 ans.

Entrée 5€ / adulte, gratuit -12 ans

Suivi à 18h de l’ arrivée du père Noël place des marelles, avec Lolita, et distribution de sachets de bonbons tombés de sa grande hotte. Ambiance festive et musicale, dégustation de crêpes, et vin chaud. Contact : chantepieanimation35@gmail.com / Eliane Le Ray 06 84 57 60 93

