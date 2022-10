Marché de Noël Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Marché de Noël 9 – 11 décembre Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie

30 exposants
Complexe Sportif des Deux Ruisseaux – Chantepie
19 Av. des 2 Ruisseaux
Chantepie 35135
Gers
Bretagne

Marché de Noël
30exposants créateurs, artisans, particuliers, commerces de bouche, vin chaud, crêpes
Présence du père Noël les samedi et dimanche de 15h à 18h

