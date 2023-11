21ème salon du jouet ancien et de collection Complexe sportif des 3 Arches Senlis, 11 février 2024, Senlis.

Le Rétro Rail Club Senlisien organise la 21ème édition de sa bourse d’échange de jouets anciens et de collections qui aura lieu le Dimanche 11 février 2024 de 8h30 à 16h au complexe sportif des 3 arches, avenue Eugène Gazeau 60300 Senlis.

Tous publics.

Nous vous accueillerons avec plaisir, pour essayer de trouver l’objet rare parmi les marques de jouets anciens les plus emblématiques telles que :

JEP, HORNBY, LR, JOUEF, LIMA, ROCO, MARKLIN, SCHUCO, DINKY- TOYS, MECCANO, CIJ, JRD, NOREV, SOLIDO, STARLUX, QUIRALU, CBG, ACTION JOE, BIG JIM, GOLDORAK, SCALEXTRIC, GEGE, BELLA, JUMEAU, BRU, SFBJ, JOUSTRA, VEBE, ARNOLD, GAMA etc …

Ce sont 250m linéaires de tables de vente et d’exposition disponibles pour plus de 60 exposants sur réservation.

Buvette et restauration sur place.

Contact pour tout renseignement

retrorailsenlisien@gmail.fr

Complexe sportif des 3 Arches Avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T08:30:00+01:00 – 2024-02-11T16:00:00+01:00

