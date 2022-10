20 ème salon du jouet ancien et de collection Complexe sportif des 3 Arches Senlis Catégories d’évènement: Oise

20 ème salon du jouet ancien et de collection
Dimanche 20 novembre, 08h30
Complexe sportif des 3 Arches
Senlis

entrée 2 euros – gratuite pour les moins de 12 ans

Le Rétro Rail Club Senlisien organise sa 20 ème édition de sa bourse d'échanges de jouets anciens et de collection.
Complexe sportif des 3 Arches
Avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis

Ce sont 250 m linéaires de tables de vente et d’exposition de jouets anciens et de collection disponibles pour plus de 60 exposants sur réservation.

Buvette et restauration sur place.

Tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T08:30:00+01:00

2022-11-20T16:00:00+01:00

