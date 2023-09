Saveurs et Semences Paysannes Complexe Sportif de Thuré Thuré, 12 novembre 2023, Thuré.

L’association Cultivons la Bio-Diversité (CBD) en Poitou-Charentes qui œuvre à la promotion, au développement et à la sauvegarde la de biodiversité cultivée vous invite le 12 novembre à venir découvrir les semences paysannes et leurs goûts.

Toute la journée, des animations, démonstrations et dégustations de produits issus de semences paysannes préparés par des restaurateurs, des boulangers et des producteurs locaux seront proposés autour de sept ateliers :

– Rassem’Blé

– Carottes : les bonnes mines

– Du Tournesol Pop’ dans mon assiette

– Champignons en fête

– La Pomme dans tous ses états

– Courge bleue : du cru au cuit, du salé au sucré

– Maïs : Un grain de folie

Le stand de l’association Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes présentera aussi de nombreux légumes, des plantes portes graines et une animation sur le jus de betteraves avec différentes variétés.

Vous pourrez également retrouver des partenariats avec une exposition de Thuré Ma Commune au fil de l’Histoire sur l’agriculture locale, le lycée agricole de Thuré et un stand de produits locaux.

Un repas à base de produits locaux et issus de semences paysannes sera proposé sur réservation.

Informations et réservation des repas auprès de CBD : contact.cbd.pc@gmail.com 06 59 23 93 66

Complexe Sportif de Thuré 11 Rue du vieux Palais, 86540 Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact.cbd.pc@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 59 23 93 66 »}] [{« link »: « mailto:contact.cbd.pc@gmail.com »}]

