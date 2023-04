Mars Bleu 2023 complexe sportif de Saint-Lazare Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mars Bleu 2023 complexe sportif de Saint-Lazare, 2 mars 2023, Limoges. Mars Bleu 2023 2 – 30 mars complexe sportif de Saint-Lazare Entrée libre EPGV APA 87, les mardis 7, 14, 21, 28 mars, gym oxygene, gym douce à l’extérieur, de 10H30 à 11H30 à Saint-Lazare, RDV au parking de la piscine, et les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 mars pour de la marche nordique et avec bâtons de 10H00 à 11H00, Saint-Lazare, RDV au parking de la piscine, les bâtons sont fournis,

Guy MATEJKA, 0684982216, guy.matejka@wanadoo.fr, https://www.epgvapa87limoges.fr, page facebook : EPGV APA 87 complexe sportif de Saint-Lazare rue Jules Noel 87000 limoges Limoges 87036 Magré Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:guy.matejka@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://www.epgvapa87limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

