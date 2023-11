Portes ouvertes BSC Judo – Samedi 25 novembre Complexe Sportif De Ritouret Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Portes ouvertes BSC Judo – Samedi 25 novembre Complexe Sportif De Ritouret Blagnac, 25 novembre 2023, Blagnac. Portes ouvertes BSC Judo – Samedi 25 novembre Samedi 25 novembre, 10h00 Complexe Sportif De Ritouret Renseignements Cet événement est gratuit et est ouverte à toutes les féminines même débutantes à partir de 12 ans . Complexe Sportif De Ritouret 20 chemin de Bélisaire, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 76 50 »}, {« type »: « email », « value »: « sports@mairie-blagnac.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Complexe Sportif De Ritouret
20 chemin de Bélisaire, 31700 Blagnac
Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie
05 61 71 76 50
sports@mairie-blagnac.fr

