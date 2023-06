SPECTACLE LA COUR DES MIRACLES PAR LE CIRQUE MUSICALE complexe sportif de la vigne Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

SPECTACLE LA COUR DES MIRACLES PAR LE CIRQUE MUSICALE
22 et 23 juillet
complexe sportif de la vigne
Public « La cour des miracles », par le Cirque musciale.

La souveraineté confortable des marchands de Paris est ébranlée par les bohémiens et voleur d’en bas.

A travers leurs recherche de justice, mais aussi leurs rivalités et leurs amours, entrez dans l'univers fascinant de la Cour des Miracles.

complexe sportif de la vigne
rue des sports 44420 Mesquer

2023-07-22T15:30:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00

2023-07-22T15:30:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00
2023-07-23T20:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:00:00+02:00

