LES FOULÉES MICHELOISES Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef, dimanche 4 août 2024.

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 09:15:00

fin : 2024-08-04 09:15:00

Participez à la 35ème édition des Foulées Micheloises à Saint-Michel-Chef-Chef !

Cet évement sportif annuel et renommé dans le milieu de la course à pied, vous invite à relever une nouvelle fois un défi inédit !

Si vous ne connaissez pas encore cette course, sachez que celle-ci a la particularité de se dérouler sur un parcours pittoresque qui comprend un tiers de route, un tiers de chemin et un tiers de plage. Vous pourrez ainsi profiter de la vue sur la mer et des paysages environnants tout en faisant du sport !

Deux courses s’offrent à vous, elles attirent aussi bien les athlètes confirmés que les sportifs les plus humbles. A vous de choisir en fonction de votre forme entre 5,5 km ou 10,2 km… Les enfants ne sont pas en reste, avec pour eux la course spéciale « galopades » !

Les 5 bonnes raisons de participer à cette course :

vous y retrouverez une ambiance conviviale grâce aux organisateurs

vous pourrez rencontrer d’autres coureurs et partager votre passion pour la course à pied

des lots originaux dont des galettes St-Michel équivalent au poids du vainqueur et de nombreux trophées et des récompenses offertes pour tous les participants

un partenariat éthique : les Foulées Micheloises soutiennent une association locale qui récupère 1€ par inscription

une expérience unique : les Foulées Micheloises sont une occasion unique de découvrir Saint-Michel-Chef-Chef et ses environs tout en faisant de l’exercice. Vous pourrez profiter de l’air frais de la mer et de la beauté naturelle de la région.

3 courses au programme

Le CJAC espère que de nombreux (ses) athlètes de tous âges et de tous niveaux afflueront de toute la France pour participer à cette nouvelle édition des 3 courses micheloises :

1 km pour les galopades à destination des enfants de 7 à 13 ans

5,5 km pour les plus grands (de 14 à 77 ans)

10,2 km pour les plus affûtés…

En savoir un peu plus sur la course

Quelle que soit l’épreuve choisie, force est de constater qu’il y a de quoi prendre du plaisir à Saint-Michel : l’esprit chaleureux est recherché, les revêtements foulés sont variés, les vues époustouflantes sur l’estuaire de la Loire et sur l’Océan sont appréciées, la montée des escaliers est, quant à elle, redoutée…

La première mini-boucle étire le peloton, la deuxième permet d’appréhender les difficultés du parcours sans perdre pied et la dernière offre la possibilité de se lâcher, de gérer les temps faibles pour mieux finir sur un temps fort et garder une image positive de son escapade micheloise.

Informations pratiques :

inscriptions à tarifs préférentiels en ligne sur le site de notre partenaire

départ, arrivée, secrétariat, dossards : complexe sportif de la Viauderie

vestiaires : hommes et femmes, complexe sportif de la Viauderie

inscription sur place : + 3€

licence ou certificat médical obligatoire

suivre les informations de dernières minutes sur Facebook



Complexe Sportif de la Viauderie Rue de la Viauderie

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



