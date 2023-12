CÉRÉMONIE DES VOEUX Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef, 4 décembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Madame le Maire, les membres des conseils municipaux adultes et enfants et les agents municipaux vous convient à la traditionnelle cérémonie des voeux à la population de Saint-Michel Chef-Chef.

2024-01-12 fin : 2024-01-12 19:00:00. .

Complexe Sportif de la Viauderie Rue de la Viauderie

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Madame le Maire, the members of the adult and children’s municipal councils and the municipal staff invite you to the traditional Saint-Michel Chef-Chef New Year’s Eve ceremony

El alcalde, los miembros de los consejos de adultos e infantil y el personal municipal le invitan a la tradicional ceremonia de Nochevieja de los habitantes de Saint-Michel Chef-Chef

Frau Bürgermeisterin, die Mitglieder der Gemeinderäte für Erwachsene und Kinder sowie die Gemeindebediensteten laden Sie zur traditionellen Neujahrsfeier für die Bevölkerung von Saint-Michel Chef-Chef ein

