DON DU SANG Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef DON DU SANG Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef, 5 décembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef. Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 19:30:00. .

Complexe Sportif de la Viauderie Rue de la Viauderie

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Share your power, give your blood! ¡Comparte tu poder, da tu sangre! Teilen Sie Ihre Macht, spenden Sie Ihr Blut! Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef Autres Lieu Complexe Sportif de la Viauderie Adresse Complexe Sportif de la Viauderie Rue de la Viauderie Ville Saint-Michel-Chef-Chef Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef latitude longitude 47.18401;-2.15209

Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-chef-chef/