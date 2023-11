TRAIL DE LA CÔTE DE JADE Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef, 18 novembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Venez vivre une expérience unique à Saint-Michel-Chef-Chef, la Commune qui vit naître la célèbre GALETTE du même nom. Chaque participant la retrouvera à l’intérieur de son sac cadeau d’inscription..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 09:00:00. .

Complexe Sportif de la Viauderie Rue de la Viauderie

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and enjoy a unique experience in Saint-Michel-Chef-Chef, the town where the famous GALETTE of the same name was born. Each participant will find it inside his or her registration gift bag.

Venga a disfrutar de una experiencia única en Saint-Michel-Chef-Chef, la ciudad donde nació la famosa GALETTE del mismo nombre. Cada participante lo encontrará dentro de su bolsa de regalo de inscripción.

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung in Saint-Michel-Chef-Chef, der Gemeinde, in der die berühmte GALETTE mit demselben Namen geboren wurde. Jeder Teilnehmer findet sie in seiner Geschenktüte wieder, die er bei der Anmeldung erhalten hat.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire