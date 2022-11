Nocturne fitness Complexe Sportif de la Source Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Nocturne fitness Vendredi 25 novembre, 19h00 Complexe Sportif de la Source

réservations et paiement sur place à compter du 14 novembre dans la limite des places disponibles (60 places maximum) – tarif plein : 10,70 € / tarif réduit : 6,30 €

Animation sportive et ludique au complexe nautique de la Source Complexe Sportif de la Source Rue Alain Fournier, 45100 Orléans Orleans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Le complexe nautique de la Source vous propose une soirée sportive et ludique avec au programme :

20h

Aqua Gym / Aqua Bike / Aquatrampo

(séance de 20mn + 10mn de pause)

20h30

Aqua Bike / Aqua Gym / Aquatrampo

(séance de 20mn + 10mn de pause)

21h

Aquatrampo / Aqua Bike / Aqua Gym

(séance de 20mn + 10mn de pause) (Il n’est pas possible de doubler la même activité)

