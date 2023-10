SALON DU LIVRE Complexe sportif de la Preille Auboué, 14 octobre 2023, Auboué.

Auboué,Meurthe-et-Moselle

Une soixantaine d’auteur(e)s et illustratrices/illustrateurs

Atelier dessin

dédicaces

Contes pour enfants. Tout public

Samedi 2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 17:30:00. 0 EUR.

Complexe sportif de la Preille rue de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale

Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Some sixty authors and illustrators

Drawing workshop

signing sessions

Storytelling for children

Unos sesenta autores e ilustradores

Taller de dibujo

sesiones de firmas

Cuentacuentos para niños

Rund 60 Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren

Zeichenworkshops

autogrammstunden

Märchen für Kinder

