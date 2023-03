Bison Trail complexe sportif de la Malcombe, 1 avril 2023, Besançon .

Bison Trail

Avenue François Mitterrand complexe sportif de la Malcombe Besançon Doubs complexe sportif de la Malcombe Avenue François Mitterrand

2023-04-01 08:00:00 – 2023-04-01 19:00:00

complexe sportif de la Malcombe Avenue François Mitterrand

Besançon

Doubs

.

0 0 EUR Il s’agit d’une course proche de la Backyard, célèbre course de l’organisateur Laz (également connu pour la fameuse Barkley aux Etats-Unis).

La Backyard est initialement une course en boucle par élimination basée sur le concept du « dernier debout », mais nous revisitons légèrement ce concept en réduisant la taille de la boucle.

Concrètement :

Tous les coureurs partent ensemble pour une boucle d’environ 6km, ils ont 1 heure maximum pour la réaliser et se ravitailler.

Une heure plus tard un nouveau départ est donné pour la même boucle à réaliser en 1 heure maximum et se ravitailler.

En fonction de la course choisie, cela dure 6 heures ou 12 heures…

Les coureurs arrivant en avance de leur boucle bénéficient de cette avance pour se ravitailler, se reposer, et se présenter à nouveau au départ pour la nouvelle boucle à l’heure H.

Les coureurs arrivant peu avant la limite de temps ne bénéficient pas de cette avance, et choisissent de courir à un rythme moins soutenu et plus régulier. D’autres choisiront d’alterner et de combiner les deux.

Il y a donc toute une stratégie de vitesse ou de repos à construire pour les coureurs… Courir à 7km/h est une performance relativement accessible, aussi la course est autant mentale que physique…

Il y a deux épreuves possibles qui peuvent se faire en solo ou en relais jusqu’à 6 :

– 6 boucles (36km/1500mD+) avec un départ à 14h

– 12 boucles (72km/3000mD+) avec un départ à 8h.

En parallèle de cela, une après midi dédiée aux enfants pour leur faire découvrir la nature sous toutes ses formes aux travers d’ateliers mélangeants la découverte de sports d’extérieurs et l’apprentissage des milieux naturels qui nous entourent et que nous devons apprendre à connaitre.

complexe sportif de la Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon

dernière mise à jour : 2023-03-16 par